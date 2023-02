Le Iene, ci sarà Calhanoglu: appello del centrocampista dell’Inter per le vittime del sisma

Nella puntata tanti gli ospiti in studio: i cantanti Rosa Chemical e Tananai, entrambi in gara nell’appena terminata 73esima edizione del Festival di Sanremo; l’attore Raoul Bova, protagonista della serie tv “Buongiorno, mamma!”, in partenza con la seconda stagione mercoledì 15 febbraio su Canale 5; il calciatore turco Hakan Çalhanoğlu, con un monologo-appello agli italiani sulla tragedia del terremoto in Turchia, e il dirigente sportivo Michele Padovano, assolto pochi giorni fa dall’accusa di aver finanziato un traffico di droga in Marocco nel 2006.