Inter, Calhanoglu raggiunge Maicon e Lukaku: “Colpo magistrale di Marotta”

Numeri impressionanti, che hanno spazzato via ogni dubbio sulla sua continuità e che, a posteriori, consegnano a Marotta e Ausilio gli onori di un colpo assolutamente magistrale. Hakan Calhanoglu, acquistato a parametro zero dopo i problemi di Eriksen, ha disputato una prima stagione all'Inter fantastica. Lo testimoniano i numeri, raccontati dal Corriere dello Sport:

"Calhanoglu è stato aiutato dai calci di rigore trasformati (3), ma quanto a assist, ha fatto tutto... da solo. Così ha eguagliato Maicon e Lukaku, gli unici due nerazzurri ad arrivare a 11 nelle ultime 15 stagioni. Aggiungendo quelli della scorsa con la maglia del Milan, Calha è a 20, una quota toccata solo da un altro giocatore in Serie A Milinkovic Savic. E pensare che il turco è sbarcato alla Pinetina a parametro zero ovvero pagando solo le commissioni e l'ingaggio da 4 milioni più uno di bonus. Un colpo magistrale per sostituire Eriksen. Barella invece è costato 49 milioni, compresi i bonus: non tutti sono "maturati", ma alla fine quei soldi il Cagliari li incasserà. Troppi? Assolutamente vedendo la costanza di rendimento di "Nico"".