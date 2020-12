GdS – Milan, incontro fissato per il rinnovo di Calhanoglu. lnter sul turco? L’agente…

In casa Milan tiene banco la questione rinnovo di Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini e Ricky Massara incontreranno l’agente del centrocampista turno, Gordon Stipic, oggi a Milano, alla vigilia della sfida contro il Genoa. Un faccia a faccia che potrebbe essere decisivo per il futuro dell’ex Bayer Leverkusen.

Al momento ballano un milione e mezzo di euro. Da una parte la proposta dei rossoneri di 3,5 milioni all’anno, dall’altra la richiesta di 5 milioni netti del calciatore. La Rosea ha aggiunto: “Sinora Çalhanoglu ha rispettato la consegna della priorità per il Milan, ma in questi mesi non sono mancati i contatti. All’estero, in particolare si è fatto avanti il Manchester United. Mentre Stipic ha smentito ripetutamente di avere trattative in corso con l’Inter e la Juventus“.