«Vogliamo fare passi importanti, cosa che stiamo facendo. Questo torneo è molto importante per noi e spero che vada bene, sono sicuro. Abbiamo giocatori molto umili, molto gentili, che lavorano molto duramente, giocatori che si concentrano sempre sul campo e fanno il loro lavoro, abbiamo i giocatori più giovani e con più potenziale. Inoltre, sono sicuro che contro la Georgia il 'muro giallo' di Dortmund sarà rosso, i nostri tifosi ci sosterranno molto bene ovunque. Vogliamo portare il successo al nostro Paese. Questo è il mio obiettivo e il mio sogno più grande. Questo è il mio obiettivo più grande. Lo spirito del 2008 è molto importante per noi nella squadra», ha aggiunto il giocatore a proposito dell'esperienza in Germania.