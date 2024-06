Il difensore dell’Inter Benjamin Pavard è stato protagonista di un simpatico siparietto con l’ormai ex Milan Olivier Giroud

In un’intervista doppia rilasciata a Canal Plus, il difensore dell’Inter Benjamin Pavard è stato protagonista di un simpatico siparietto con l’ormai ex Milan Olivier Giroud. Ecco le dichiarazioni del centrale nerazzurro, dal ritiro della Francia: "Giroud ha vinto lo scudetto il primo anno che è arrivato, io ho vinto lo scudetto il primo anno che sono arrivato. Ma io ho la seconda stella”, ha detto sorridendo.