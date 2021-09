Calhanoglu, lo specialista da fermo: solo Messi meglio, è il 1° in Europa per…

Numeri incredibili per Hakan Calhanoglu, mago dei calci da fermo: dal 2014 solo Messi ha fatto meglio, mentre è 1° per occasioni create

Luci e ombre, in appena 180 minuti. Un esordio da fuoriclasse, poi una prestazione opaca a Verona. L' Inter si chiede quale sia il vero Hakan Calhanoglu . Simone Inzaghi si aspetta un grande apporto da parte del turco in fase realizzativa, soprattutto in quella che è la specialità della casa: i calci da fermo.

La Gazzetta dello Sport scrive: "La carriera di Hakan è stata segnata sin dall’inizio dalle giocate su palla inattiva: nelle giovanili era una sentenza, lo è diventato anche al primo anno in Bundesliga con l’Amburgo: 11 reti in campionato, una su rigore e quattro da calcio di punizione. E da lì l’ascesa è stata costante: era la stagione 2013-14, da quell’anno ad oggi nei top cinque campionati europei soltanto un giocatore ha fatto meglio di Calhanoglu, un certo Leo Messi".

Numeri incredibili per Calhanoglu, che ha dimostrato di essere un vero e proprio specialista: "14 trasformazioni vincenti nelle ultime sette stagioni bastano per mettersi alle spalle specialisti del ruolo che hanno segnato tanto anche in Italia come Pjanic (13) o Dybala (10), che con le loro prodezze hanno messo un marchio fondamentale nella lunga serie scudetti della Juve. Ma anche Cristiano Ronaldo è lontano (8), un gol sotto a Eriksen, che l’Inter prese dal Tottenham anche per sfata il tabù punizioni, cancellato a inizio anno con una perla allo scadere per decidere il derby di Coppa Italia proprio contro il Milan di Calha".