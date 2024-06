La stella polare attorno al quale i ritmi della squadra trovano armonicità ed efficacia. Hakan Calhanoglu è stato sicuramente uno dei leader tecnici dell’Inter. Il centrocampista turco ha preso le chiavi della squadra, guidandola nella conquista dello Scudetto. Il ruolo del numero 20 nerazzurro è stato proprio quello di guidare i compagni, di fargli prendere la giusta direzione sia quando tutto girava alla perfezione che nei momenti più difficili. E non solo. Per Calhanoglu questa è stata una stagione straordinaria anche dal punto di vista realizzativo. Sono 13 le reti realizzate in campionato, dove si è contraddistinto dagli undici metri diventando implacabile e segnando il personale record di 15 reti consecutivi in Serie A dal dischetto.