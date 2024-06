Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni della Rai in vista dell'amichevole della sua Turchia contro l'Italia in programma stasera:

"La gente si attende un grande Europeo da me? Speriamo, non abbiamo tanto tempo ma ci stiamo preparando bene, speriamo di fare grandi cose per il nostro paese. In tutte le parti che andiamo, siamo sempre a casa. Siamo ovunque, in Germania ancora di più. Abbiamo bisogno della forza dei tifosi, sarà bello vederli"