Calhanoglu e Theo accendono Inter-Milan: dal ‘karma’ al rosso, sfida nel derby

I due sono i calciatori che infiammano la stracittadina: per motivi diversi saranno quelli più attesi di tifosi avversari

Alessandro De Felice

Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez. Sono loro a incarnare lo spirito del derby in Inter-Milan in programma domani sera a San Siro e valido per il 21° turno di Serie A.

Il primo ha un passato a tinte rossonero, il secondo un'indole battagliera.

"Sono i volti di questa nuova epoca della rivalità cittadina sotto la Madonnina, scandita dai due ultimi scudetti vinti da Inter e Milan, dalla semifinale di Coppa Italia della scorsa stagione e dalla Supercoppa dominata dai nerazzurri due settimane fa a Riad" sottolinea Tuttosport.

Dopo aver lasciato il Milan a parametro zero per passare all'Inter, Calha è diventato il bersagli dei cori dei tifosi rossoneri ed anche dei suoi ex compagni, che non hanno risparmiato frecciatine durante i festeggiamenti del derby. E il turco ha risposto parlando di "karma" dopo il 3-0 di Riad.

Dall'altra parte, Theo non si risparmia mai, come dimostrato il cartellino rosso rimediato l'anno scorso a pochi secondi dalla fine della partita.

I due giocatori arrivano al derby in modo opposto.

"Calhanoglu è in un buon momento dopo essere stato inventato da Simone Inzaghi nel ruolo di regista per ovviare all’infortunio di Brozovic. Hernandez, invece, sul campo sta vivendo le settimane peggiori da quando è al Milan in pieno deficit post-mondiale, figlio anche della delusione per la sconfitta in finale con l’Argentina di Lautaro. Il derby è ideale per andare oltre la stanchezza fisica con la carica dell’adrenalina".