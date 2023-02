Inter, Calhanoglu deluso dal Milan: “Dopo la Supercoppa ha fatto capire che…”

Anche domani sera verrà beccato dai suoi ex tifosi, ma, giocando in casa l’Inter, prevarranno quelli nerazzurri che l’hanno “adottato”

Domenica sera Hakan Calhanoglu si troverà di fronte, di nuovo, al suo passato. Il centrocampista nell'estate 2021 ha deciso di non rinnovare con il Milan per poi accasarsi all'Inter, per poi essere sbeffeggiato nei festeggiamenti scudetto dai suoi ex compagni. Scrive il Corriere dello Sport: "Il centrocampista turco ci era rimasto male. E, in Arabia Saudita, lo ha fatto capire. Anche perché dentro lo spogliatoio di Milanello non c’erano mai stati problemi.