Calhanoglu uomo ovunque, dinamismo e qualità. Cresce di partita in partita

Il centrocampista dell'Inter ha dato qualità e intensità contro il Liverpool e in mezzo a campo ha dato un contributo importante

Altra nota più che positiva per Inzaghi, perché il turco ha sbagliato poco e creato tanto soprattutto nei primi 45’. Calhanoglu si è rivelato uomo ovunque e perfetto raccordo tra centrocampo e attacco, sdoppiandosi spesso per soccorrere Brozovic in fase di non possesso. Il turco ha sfiorato il gol centrando la traversa, si è sacrificato in copertura (primo per palle recuperate, 12) e ha pulito una quantità infinita di palloni aiutando la squadra a uscire dal pressing forsennato dei Reds. Alla qualità, il turco ha iniziato da un po’ ad abbinare anche quel dinamismo mancatogli in passato e la prova contro il Liverpool ne è stata l’ennesima conferma. Il suo peso nei meccanismi del centrocampo nerazzurro cresce di partita in partita.