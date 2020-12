Caligiuri: “Speciale incontrare l’Inter nel 2015 da tifoso del Milan. E segnare a San Siro…”

Intervenuto ai microfoni di Spox, Daniel Caligiuri, calciatore del Wolfsburg, ha ricordato così il gol contro l’Inter in Europa League nel 2015: “Me lo ricordo ancora molto bene, era agli ottavi di Europa League contro l’Inter nel 2015. È stato un momento molto speciale quando ho incontrato l’Inter da tifoso del Milan a San Siro. Poter giocare a San Siro era già per me la realizzazione di un sogno. Da bambino, quando ero seduto sugli spalti, decisi che un giorno avrei giocato su quel campo: essere riuscito a segnare rende il ricordo ancora più bello”.