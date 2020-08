“Conte fuoriclasse in panchina, non in tempi e modi della comunicazione. Irrispettoso andare in conflitto in pubblico (più volte) con il suo club, non solo all’Inter

Juve e Chelsea hanno vinto e fatto meglio in Europa anche dopo di lui…". Con queste parole Massimo Callegari, giornalista e telecronista, ha commentato le recenti dichiarazioni di Antonio Conte.