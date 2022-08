Calori: “Inter e altre due favorite ai nastri di partenza. Le prime tre…”

Alessandro Calori, allenatore ed ex calciatore, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di CalcioUdinese.it ha parlato del prossimo campionato di Serie A. Queste le sue considerazioni: "L’Inter, il Milan e la Juventus ai nastri di partenza sono le favorite. Attenzione anche al Napoli, ma le prime tre sono abituate a vincere. Roma e Lazio potranno fare bene se lavoreranno con continuità. Il primo anno in Serie A è quello più difficile per le neo promosse: dovranno lottare per la salvezza, dovranno tenere duro nei momenti di difficoltà. Il Monza probabilmente potrà puntare a qualcosa di diverso perché ha una proprietà forte e sta prendendo giocatori di livello medio-alto".