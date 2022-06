Calori: “Inter, Lukaku fa la differenza. Dzeko può ancora dire la sua. Dybala…”

Alessandro Calori , ex difensore e oggi allenatore della Primavera della Lazio , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb. Tra i temi trattati anche il mercato e le mosse dell'Inter in entrata e in uscita:

"All’Inter era un ragazzino. Non era pronto per una piazza del genere. A Bologna ha giocato con continuità. Ha l’esperienza giusta per ricoprire un ruolo importante anche in una squadra di livello superiore".