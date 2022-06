Calori: “Italia? Follia non abbia diritto al Mondiale. Giovani bravi? Ci sono ma…”

Le parole dell'ex difensore italiano a proposito dei problemi da affrontare in questo periodo nel calcio azzurro

Alessandro Calori, ex difensore e capitano dell'Udinese, ha parlato dei problemi del calcio italiano in una intervista concessa a TMW. Queste le sue considerazioni: "Prima di tutto sono d'accordo con Baggio quando dice che è assurdo che non venga dato di diritto alla Nazione campione d'Europa un posto al Mondiale. È una follia. Dopo tre anni d'imbattibilità e un Europeo vinto sembra tutto da buttare. Questi però siamo noi italiani: un popolo che si esalta e si distrugge in un attimo. È anche vero che non ci stiamo preparando al ricambio generazionale. Una cosa che succede anche nei settori giovanili. Se cresci dei ragazzi e poi non giocano fra i Professionisti rischi anche di perderli. Se tutte le squadre di Serie A facessero la seconda squadra con solo calciatori italiani, daresti modo di far crescere ai giovani e di entrare poi subito in prima squadra".