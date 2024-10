"La lettura del fallo di mano di Luperto che genera il calcio di rigore in favore della Juventus per gli arbitri è molto semplice. Perché il VAR è nato anche per semplificare la vita degli arbitri, soprattutto su episodi complessi come il fallo di mano, su cui sussiste una parte di soggettività. Anche ad Open VAR è stato confermato che era rigore. Ma semplificare alcune situazioni difficili, come il contatto tra il braccio sopra le spalle e il pallone, e standardizzare alcuni aspetti del fallo di mano (e non solo) aiuta veramente a dissipare i dubbi? Stando a quanto dichiarato ogni settimana dagli addetti ai lavori, assolutamente no. Da Paulo Fonseca, che ha criticato le scelte dell’arbitro di Pairetto in Fiorentina-Milan, fino a Marco Baroni, a cui non sono piaciuti i rigori concessi da Marcenaro in occasione di Fiorentina-Lazio, arrivando a Gotti, per tornare più indietro, da Mourinho, che spesso e volentieri ha espresso il suo dissenso nei confronti dei direttori di gara, fino a a Daniele De Rossi. Se anche persone competenti, calciatori e cronisti pensano che l’arbitraggio moderno si stia allontanando dal mondo del calcio allora dovremmo preoccuparci. E io, personalmente, sono d’accordo con loro".