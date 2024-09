L'ex arbitro Paolo Calvarese, dalle colonne di Tuttosport, ha promosso la direzione di gara di Maurizio Mariani in occasione del derby di Milano tra Inter e Milan: "Dopo tre Milan-Juventus arbitrati di fila (l'ultimo nell'aprile del 2024), Maurizio Mariani cambia big match e torna a dirigere il derby di Milano, come fatto nell'andata e nel ritorno della semifinale di Coppa Italia della stagione 2021/2022. Alla seconda sfida stagionale in Serie A, il direttore di gara arbitra bene una partita spigolosa e con mille contatti, come ci si poteva aspettare da un derby così sentito.

Per la sfida sceglie una soglia tecnica molto alta: solo 7 i falli fischiati nel primo tempo, 17 quelli in totale. Il direttore di gara preferisce lasciar giocare e non ammonire troppo (cinque i gialli a fine partita, più quello rimediato da Inzaghi per proteste), richiama alla sua maniera e spesso sceglie il colloquio con i giocatori. Pochi gli episodi chiave da analizzare. Ma tra questi c'è sicuramento quello accaduto intorno al 65', quando Mariani assegna un calcio di rigore in favore del Milan per un presunto tocco di mano di Lautaro Martinez. In diretta il movimento del braccio sembrava da rigore, l'arbitro è stato poi richiamato al Var e ha potuto analizzare meglio la dinamica vedendo che il pallone colpisce solo la spalla del capitano nerazzurro. Infine giusto il giallo a Dimarco per il fallo da cui scaturisce il gol del Milan".