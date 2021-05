Libero – Calvarese, su Cuadrado rigore inaccettabile. E in giro per il mondo se la ridono

Un rigore semplicemente inaccettabile, che ha suscitato addirittura l'ironia in giro per il mondo. Calvarese ha combinato un disastro

Un rigore semplicemente inaccettabile, che ha suscitato addirittura l'ironia in giro per il mondo. Calvarese ha evidentemente combinato un disastro in Juventus-Inter e le scorie continuano a farsi sentire, a distanza di quasi due giorni. Scrive Libero: