Calvarese: “Rigore su Dumfries? Ecco perché non è stato assegnato”

Intervenuto ai microfoni di Calcio e Finanza, Giampaolo Calvarese , ex arbitro, ha spiegato perché non è stato assegnato il rigore a favore del Barcellona contro l'Inter per fallo di mano di Dumfries: "Il fallo di mano resta una delle chiamate più difficili per un direttore di gara, visto che è una delle poche situazioni dove va ancora valutata la soggettività, ma il regolamento ha provato ad oggettivizzare il più possibile anche questa fattispecie. Qui ci sono due possibilità: o Dumfries si manda da solo la palla sulla mano, in una autogiocata, e quindi non è calcio di rigore.

Oppure il terzino nerazzurro non prende la palla con la testa, ma la sfera va direttamente sulla mano e allora in questo caso è calcio di rigore perché per geometria il braccio è sopra le spalle. In questi casi la tecnologia è fondamentale, visto che dal campo sarebbe impossibile capire la dinamica. Ma Van Boekel, VAR espertissimo, non ha avuto però immagini abbastanza chiare per poter dirimere l’arcano. E così, come da protocollo Var, quando non ci sono immagini chiarificatrici, rimane la decisione del campo. Giusto o sbagliato? Non sta a noi giudicarlo. Ma di sicuro sia Vincic che Van Boekel hanno fatto ancora una volta il loro lavoro fino in fondo: hanno deciso".