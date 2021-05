Calvarese, scelte pro-Juve? Già successo: ricordate CR7 a Cagliari? Ora pronto a ritirarsi

Si continua a discutere del discutibile (eufemismo) arbitraggio di Calvarese in Juventus-Inter. Libero ricorda un dubbio episodio passato

Si continua a discutere del discutibile (eufemismo) arbitraggio di Calvarese in Juventus-Inter. Libero ricorda come in passato il direttore di gara di Teramo avesse già preso decisioni in favore della Juventus:

"... Calvarese in passato è stato spesso criticato per essere poco incline all’utilizzo della tecnologia in campo - come durante Cagliari-Juventus (1-3) di marzo, quando decise di non andare al Var per espellere Ronaldo dopo un durissimo fallo del portoghese ai danni del portiere sardo Cragno. Lui che è uno dei veterani della classe arbitraria italiana con i suoi 45 anni e le 157 presenze in serie A alle spalle. L’Allianz Stadium avrebbe dovuto rappresentare un palcoscenico perfetto per il gran finale di una lunga carriera giunta al termine (dovrebbe ritirarsi a fine stagione). Ed invece rischia di trasformarsi nella conclusione peggiore possibile".