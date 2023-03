Inter-Juve, Calvo: “Vogliamo invertire la rotta in trasferta. Il Collegio di Garanzia…”

Il dirigente della Juventus ha parlato su DAZN prima della sfida contro i nerazzurri

Eva A. Provenzano

Il Derby d'Italia sta per iniziare. E su DAZN nei minuti che precedono il fischio d'inizio Francesco Calvo, dirigente bianconero, ha parlato delle attese rispetto alla sfida contro l'Inter.

-Invertire la rotta in trasferta?

Sicuramente una coincidenza, siamo determinati per invertire la rotta. Siamo determinati.

-Importante avere una data certa per il collegio di garanzia, poi una gara decisiva in Europa. Quanto questa gara può influenzare e che sensazioni?

Non abbiamo sensazioni ad oggi, il 19 avremo delle certezze. Abbiamo per coincidenza la partita di EL, abbiamo il tempo per prepararci e abbiamo il tempo per prepararci al di là del risultato del Collegio.

-Il futuro di Di Maria?

Innanzitutto siamo felici che si stia esprimendo al meglio. Nella prima parte della stagione gli acciacchi non glielo hanno permesso. Adesso si sta esprimendo per il meglio e sta rendendo per come lo conosciamo. Per il futuro ha avuto parole d'affetto per la Juve e significa che i campioni come lui hanno piacere a stare alla Juve. Parliamo con tutti dietro le quinte, la stagione e ancora lunga, ci prendiamo il nostro tempo e quando ci sarà qualcosa da annunciare l'annunceremo.

-La Juve porta avanti nuovi talenti come Soulé e Fagioli, tanto lavoro dietro...

Sì, è cominciato cinque anni fa, oggi abbiamo tre giocatori nati dopo il 2000 titolari e siamo orgogliosi, cinque giocatori in rosa che vengono dalle giovanili. Siamo orgogliosi per la Juve e per il calcio italiano.

-Rabiot un valore aggiunto: scadenza di contratto, quante possibilità ci sono che resti?

È forte e sta rendendo benissimo. Ha dichiarato che si trova bene alla Juve e questo è per noi motivo di orgoglio, stiamo ragionando senza fretta, sappiamo che stiamo bene insieme e ci sono delle incognite sul suo futuro. Aspetteremo il verdetto del Collegio di Garanzia e stabiliremo cosa fare del nostro futuro.

(Fonte: DAZN)