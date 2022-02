Inter, sconfitta col Milan simile alla Lazio. E i cambi di Inzaghi…

L'analisi de La Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta dell'Inter nel derby: i cambi di Inzaghi sotto accusa

"La salita è iniziata male, con un piede subito messo a terra. E ce n’è ancora da scalare, da qui a dieci giorni. Inzaghi guarda lassù e improvvisamente avverte la fatica". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al KO dell'Inter nel derby dopo più di un'ora in cui la squadra di Inzaghi era in controllo. "II k.o. di ieri ha contorni tremendamente simili a quello dell’Olimpico. Come se l’Inter, pure nei momenti di difficoltà, abbia deciso di seguire uno spartito. Partita dominata e poi addio. Vittoria a portata di mano e poi, anche ieri, domande che nascono spontanee su alcune sostituzioni", prosegue il quotidiano che pone l'attenzione sui cambi del tecnico piacentino: usciti Calhanoglu, Perisic e Brozovic, l'Inter è sparita dal campo.