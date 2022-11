Argentina, Scaloni pensa a 2-3 ritocchi col Messico. Lautaro non rischia il posto

Dopo la sconfitta con l'Arabia, è tempo di riflessioni in casa Argentina. Scaloni pensa a qualche cambio in vista della gara col Messico

Andrea Della Sala

Dopo la sconfitta con l'Arabia, è tempo di riflessioni in casa Argentina. Scaloni pensa a qualche cambio in vista della gara col Messico, ma Lautaro non rischia il posto.

"Probabili 2-3 ritocchi nella formazione che affronterà il Messico. Di sicuro ci sarà Lisandro Martinez (Manchester United), in gran forma, al posto del frastornato Cristian Romero. Forse Marcos Acuna per Nicolas Tagliafico a sinistra. Pare certa la bocciatura di Leandro Paredes, in grande affanno atletico. Contro l’Arabia è stato sostituito da Enzo Fernandez che non è stato tra i peggiori, ma non ha le caratteristiche del mediano solido che servirebbe, anche nel Benfica gioca più avanzato. Ha buone possibilità Guido Rodriguez, centrocampista del Betis, che sostituì Paredes anche nella fortunata finale di Coppa America contro il Brasile", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Con il ritorno al 4-3-3 e l’esclusione del Papu Gomez, può sperare di imbucarsi tra gli undici anche Alexis Mac Allister (Brighton), annunciato già come possibile titolare contro l’Arabia. Da oggi le prove anti-Messico. Conferma per Lautaro al centro dell’attacco. Ieri sui campi della Qatar University allenamento solo per chi non è sceso in campo contro l’Arabia Saudita. Più che del campo, in queste ore, c’è bisogno del balsamo delle parole per ritrovare la fiducia", aggiunge il quotidiano.