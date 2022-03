Cambia il mese, non l’Inter: era dall’era Spalletti che la vittoria mancava da 5 partite

E' terminato il mese nero, febbraio, ma non la crisi dell'Inter. Anche ieri, primo marzo, i nerazzurri sono rimasti a secco nel derby

E' terminato il mese nero, febbraio, ma non la crisi dell'Inter . Anche ieri, primo marzo, i nerazzurri sono rimasti a secco nel derby contro il Milan. Ora la vittoria manca da cinque partite: evento che, come ricorda la Gazzetta dello Sport, non si verificava dal 2018, quando in panchina c'era Spalletti:

"Eccolo qui, il punto. È cambiato il mese, l’Inter è rimasta quella di febbraio. La testa non è più libera, le gambe sono la spia ma chissà se anche la spiegazione. C’è un numero che preoccupa: da quattro anni, ovvero dal febbraio 2018, primo campionato di Luciano Spalletti in panchina, i nerazzurri non restavano senza vittorie per cinque partite consecutive (allora si arrivò a 10). Maledetto quel Giroud, pensa Inzaghi. Maledetta spina che non si riattacca, tutto il resto è conseguenza".