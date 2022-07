Cambiaso: “Bologna piazza ideale. Devo migliorare in tutto. Dybala e Cancelo i miei idoli”

A Casteldebole oggi è stato il giorno di Andrea Cambiaso. Il giocatore, acquistato dalla Juventus e girato in prestito al Bologna, si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi: "La mia operazione è stata abbastanza semplice, c’era un interessamento del Bologna da tempo; sono in una grande piazza e so di poter mostrare il mio valore, di potermi affermare perché devo fare ancora tanto. Sono abbastanza duttile sì, da quando sono piccino: sono cresciuto mezzala e poi mi sono spostato sempre più sugli esterni. Devo migliorare in tutto: magari se faccio più gol e assist dello scorso anno è ancora meglio. E so che questa è la piazza giusta".