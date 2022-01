Agente Cambiaso: “Via a giugno? Vedremo, è richiesto e non è un segreto. Il Genoa…”

Andrea Cambiaso, esterno classe 2000 del Genoa, è un nome che piace tanto all'Inter e ad altre big. L'agente, Giovanni Bia, ne ha parlato così a TMW Radio

"Via in estate? Vedremo, la situazione è chiara: il Genoa giustamente ha fatto muro su tutto, essendo genovese e genoano che da ragazzino andava in curva vuole dare una mano al Genoa per salvarsi. A giugno poi vedremo, è richiesto e non è un segreto. Speriamo di essere tutti contenti per poter valutare le situazioni".