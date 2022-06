Cambiaso, il Genoa chiede 10 milioni. L’Inter c’è, ma la Juve ha già avviato i contatti

"Il terzino sinistro è stato individuato dalla Juve come soluzione per la fascia, per l’immediato e per il futuro. Nell’immediato, andrebbe a prendere il posto di Luca Pellegrini, (destinato alla partenza) e a rivaleggiare per una maglia da titolare con Alex Sandro, non più così inattaccabile nel ruolo", si legge su La Gazzetta dello Sport.