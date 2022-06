Cambiaso, ora si fa sotto la Juve. I bianconeri tentano il sorpasso all’Inter

I bianconeri intanto sono pronti a mettere la freccia per Andrea Cambiaso. L’esterno classe 2002 è di proprietà del Genoa e la scorsa settimana i suoi procuratori hanno incontrato l’Inter. Anche i bianconeri incontreranno l’entourage del calciatore per cercare un accordo e poi andare a trattare con il Genoa. L’Inter resta in pole, ma la Juventus è pronta al sorpasso.