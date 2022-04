Cambiasso: “Bologna-Inter, questo il mio pensiero. Handanovic? È uno dei giocatori….”

Le parole dell'ex centrocampista nerazzurro a pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter, Esteban Cambiasso ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "È un passo importante, se l'Inter non dovesse vincere ci sarebbe ancora da correre. Se non dovesse vincere, il morale che era salito tanto dopo la partita con la Juve o la Coppa Italia con il Milan, può scendere un po'. Handanovic è uno dei giocatori più bravi dal punto di vista professionale con cui ho condiviso lo spogliatoio. Lui si è messo in testa che doveva migliorare con i piedi, se si mette qualcosa in testa raggiunge l'obiettivo".