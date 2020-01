Cambiasso: “Dove Conte mette Eriksen? Dove serve. Contro il Cagliari il vero peccato…”

Dici Esteban Cambiasso ad un interista e non devi aggiungere molto. L’ex centrocampista dell’Inter, tra gli ospiti del programma della domenica sera di Skysport, ha parlato del pareggio contro il Cagliari e non solo. «Se Nainggolan all’Inter avrebbe fatto la differenza? Siamo nel campo delle ipotesi. Non possiamo vivere nel campo delle ipotesi ma in quello della realtà».

-L’Inter quando viene recuperata ha un calo psicologico…

Vero che nelle ultime gare l’Inter si è fatta recuperare ma contro il Cagliari non l’ha chiusa. Ha avuto in 15 minuti la possibilità di chiuderla, il vero peccato è quello, non tanto subire il pareggio.

-E’ vero che non vieni influenzato dai risultati delle altre rivali?

Bonucci ha detto che quando scendi in campo non pensi: è vero. Fino a trenta secondi prima, sì.

-Dove mette Eriksen Conte?

E’ un giocatore che si mette dove serve, ha giocato anche in fascia nel 4-2-3-1. E’ un interno con libertà di impiego. O al posto di Sensi o al posto di Barella. Se lo vuoi puntare tutto sul qualitativo al posto di Barella, se vuoi puntare sulla quantità al posto di Sensi. Non si può pensare al posto di chi. Viene e si aggiunge un giocatore. Avere Eriksen a venti mln è già uno sconto sul prezzo iniziale.

