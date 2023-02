Cambiasso a Coverciano: “Bellissima giornata con due Campioni del Mondo”

Quest'oggi a Coverciano è stata consegnata la Panchina d'Oro, ha vinto Stefano Pioli come miglior allenatore della scorsa stagione. Nel quartier generale della FIGC è arrivato anche Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina Campione del Mondo. Accanto a lui una vecchia conoscenza nerazzurra, che era con lui come collaboratore, in panchina nell'esperienza Mondiale: Walter Samuel. Con loro, sul palco, è salito un altro ex Inter, Esteban Cambiasso che sui social poi ha scritto: "Bellissima giornata a Coverciano parlando di Calcio, con 2 amici che hanno conquistato il Mondo".