Cambiasso: “Inter, speriamo che possa restare la speranza. Skriniar tornato ai suoi livelli”

Una partita da dentro o fuori, anche se siamo solo ai gironi. Ed Esteban Cambiasso sa bene cosa vuol dire giocare (e vincere) queste sfide. Nel 2009, a Kiev, era in campo anche lui in quel 2-1 con cui l’Inter di Mourinho riuscì agli ultimi minuti a portare a casa tre punti rivelatisi poi fondamentali per la conquista prima degli ottavi di finale e poi del Triplete. Servirà un’impresa simile, questa sera contro il Borussia Moenchengladbach. A Sky Sport, Cambiasso ha dichiarato:

“Mi piacerebbe che questo confine venga superato. Speriamo che possa rimanere la speranza dopo questa partita. Skriniar è tornato ai suoi livelli, l’Inter ha tre difensori molto forti, che danno sicurezze importanti. Oggi ci sono giocatori veloci e può essere un problema, ma sono giocatori che si completano bene e speriamo che oggi diano conferme“.

(Fonte: Sky Sport)