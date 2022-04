Inter, Cambiasso: “Errore Radu palese, ma prima di andare sul portiere mille soluzioni”

Le parole dell'ex centrocampista nerazzurro chiamato a commentare a Skysport la sconfitta col Bologna

«C'è un errore tecnico ed è palese. Ma in una rimessa laterale il pallone si può mandare in avanti. Ci sono altre opzioni prima di passare al portiere. Il gol incassato da Arnautovic era inevitabile, come tutti i gol incassati del resto. È difficile andare di testa per Dimarco lì». Esteban Cambiasso ha commentato così la sconfitta dell'Inter a Bologna e l'errore di Radu che è costato i tre punti ai nerazzurri.