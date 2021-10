Cambiasso: “Inter forte, come l’anno scorso. E c’è un segnale che piacerà ad Inzaghi”

Le parole dell'ex nerazzurro: "E' difficile paragonare l'Inter con quella dell'anno scorso, di sicuro questa squadra ha la consapevolezza di aver vinto"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria nerazzurra contro lo Sheriff: "E' difficile paragonare l'Inter con quella dell'anno scorso, di sicuro questa squadra ha la consapevolezza di aver vinto. Se c'erano dei dubbi per la partenza di Lukaku, Dzeko sta facendo sì che nessuno ricordi molto il belga. Non solo per i gol, ma per le prestazioni: è un'Inter forte come l'anno scorso. Inzaghi sarà molto soddisfatto: la reazione dei suoi giocatori c'è stata. Concedi qualcosa perché ti apri per giocare, ma se giochi così tanto c'è una percentuale che metti in conto. Quando Vidal ha segnato, ha esultato tutta la squadra e tutta la panchina: gli allenatori queste cose le guardano e piace loro, il gruppo c'è. Era una partita di tensione assoluta, tutti hanno ammesso che era un dentro-fuori".