Cambiasso: “Inter, partita immensa: Dumfries e Perisic all’altezza. Gli attaccanti…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport dopo la partita persa dall'Inter contro il Liverpool, Esteban Cambiasso ha parlato così

"L'Inter aveva fatto tutto per non perdere, è andata vicino a fare il meglio che potesse fare. Il Liverpool è una delle favorite per il titolo, per questo è una sconfitta amara. L'Inter ha fatto una partita immensa. Dumfries e Perisic sono stati all'altezza e per tanto tempo superiori ad Alexander-Arnold e Robertson e questo vuol dire tanto. Ma tutti i nerazzurri hanno vinto i duelli, tranne i due attaccanti anche se van Dijk è davvero forte".