Cambiasso: “Inter, ecco perché l’uscita prematura dalla CL. Il prossimo step…”

Le parole dell'ex calciatore nerazzurro negli studi di Sky Sport

Negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso ha parlato della vittoria dell'Inter e del momento dei nerazzurri. Queste le sue considerazioni: "La consapevolezza di dominare il campionato ti dà sicurezza in Europa. L'Inter secondo me non riusciva a fare tutte e due le cose e nella scelta capita di essere dominante in Italia e uscire in Europa. Potrà farlo in un secondo momento, ma era difficile passare dal secondo posto con finale di Europa League allo scudetto e andare in fondo in Champions. Il prossimo step, se il campionato finisce con una vittoria, è giocare con un'altra tranquillità la domenica e con grande forza il mercoledì".