Cambiasso: “Come ci ha motivato Mourinho in finale? Chiacchiere. Se lui…”

«Si chiacchiera quando si chiede che cosa ci aveva detto Mourinho per motivarci contro il Bayern. Se avessi bisogno di qualcuno che mi motivasse per una semifinale di Champions o una finale avrei cambiato mestiere. Poi un allenatore a volte deve anche frenare». In una diretta social con garegnano_basket, Esteban Cambiasso ha parlato anche delle motivazioni che ci sono alla base del calcio. Motivazioni che esistono a prescindere da chi allena. «La motivazione è una cosa che devi avere anche tu dentro, se non ce l’hai tu la convinzione, difficile che ti possano far venire il fuoco dentro». Poi ha risposto anche ad altre domande come questa:

-Come superare l’ansia da prestazione?

L’ansia è qualcosa che ti blocca, ma il nervosismo prima di ogni gara ce l’hanno tutti, a qualsiasi età o categoria. Come gli attori e i cantanti quando salgono sul palco. Ma queste paure ti aiutano ad essere concentrato. Non pensi a quanti tifosi ci saranno: senti che ci sono, trascinano e a volte ti contagiano, senti a volte anche un’atmosfera brutta, però non pensi a quello, anche perché c’è anche chi è collegato in tv.