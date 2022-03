Cambiasso: “Inter, dalle parole di Inzaghi si è capito che Dzeko…”

Esteban Cambiasso ha parlato così dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League contro il Liverpool

A Sky Sport, Esteban Cambiasso ha parlato così dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League contro il Liverpool: “Dalle parole di Inzaghi si è capito che Dzeko e Caicedo non erano ancora a posto comunque ad Anfield. Lui è stato razionale, ha spiegato così i cambi e i mancati ingressi”. Entrambi gli attaccanti a Liverpool sono stati in panchina per tutti i 90’.