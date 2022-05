Cambiasso: “Chi vince lo scudetto? Spero l’Inter, ma non è facile”

UEFA ambassador della finale di Europa League di domani, Cambiasso ha parlato coi media presenti allo stadio Sánchez Pizjuán di Siviglia

Esteban Cambiasso, UEFA ambassador della finale di Europa League in programma domani, ha parlato coi media presenti allo stadio Sánchez Pizjuán di Siviglia: "Chi vince lo Scudetto? Spero l'Inter, ma non è facile, come fare il pronostico per la sfida di domani. Lo stadio di Siviglia? Ricordo bene le sfide quando giocavo con il Real Madrid, non è mai facile vincere qui con il calore del pubblico di casa".