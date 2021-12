Cambiasso: “Sorteggio per l’Inter? Lo United, non la più debole ma la più suggestiva”

L'ex centrocampista dell'Inter ha commentato a Sky Sport quello che per lui sarebbe un buon sorteggio per gli ottavi dei nerazzurri

L'ex centrocampista dell'Inter Esteban Cambiasso ha commentato a Sky Sport quello che per lui sarebbe un buon sorteggio per gli ottavi dei nerazzurri:

"Sorteggio per l'Inter? Questa è la Champions, devi giocare coi migliori, vorrei andare ad Old Trafford e sognare in grande. Sono convinto che lo United a febbraio con Rangnick, che ha chiarissimo in testa cosa vuole fare, sarà un'altra squadra. Avrà l'antidoto per lottare, anche dal mercato faranno tanto. Non ho scelto perché è la più debole ma perché è la sfida più suggestiva".