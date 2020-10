Cambiasso: “Rammarico, ma l’Inter non ha subito nulla. Fase difensiva perfetta, ora col Real…”

Finisce 0-0 tra Shakhtar e Inter. La squadra di Conte non riesce a trovare la via del gol, nonostante le occasioni nitide avute durante la gara. Al termine della sfida ha parlato Esteban Cambiasso:

“L’Inter ha fatto vedere sicurezza, è mancato l’ultimo passaggio. Tanti aspetti positivi, anche se per quello che ha creato poteva anche vincere. Credo che sia molto difficile che il Real Madrid non si qualifichi al prossimo turno, meglio una loro vittoria. L’Inter deve fare i conti su se stessa e pensare alle proprie prestazioni. È mancata un po’ di brillantezza negli ultimi metri, gli avversari hanno messo una linea di 4 difensori e una di 5 centrocampisti a bloccare le avanzate. Lautaro? Non ha avuto tante occasioni per sentirsi nel vivo del gioco. Quando è in giornata fa gol anche con una occasione, ma credo che l’Inter per le azioni fatte poteva vincere la partita. L’Inter ha fatto in modo perfetto a livello difensivo. Vedendo il campo l’Inter ha tante possibilità, certo con due punti non può essere favorita. Oggi il Real andrà in Germania a vincere, secondo me è un girone equilibrato. La prestazione ha dato sensazioni positive. Rammarico c’è, ma peggio quando la squadra fa male. Non ha subito un tiro in porta e non è una cosa facile in Europa. Il Real sicuro ti lascia più buchi per andare a colpire, certo il Real in fase offensiva ti creerà molti più problemi. L’Inter deve mettere massima attenzione in tutte le partite. Ma da oggi a una settimana può succedere di tutto”.