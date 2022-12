Camerun, decide tutto il presidente Eto’o. Con Onana urla e guerra ancora aperta

L'allontanamento di Andre Onana dal ritiro del Camerun ha riportato i riflettori su Samuel Eto'o, ex attaccante dell'Inter, oggi presidente e padre-padrone della federazione camerunense. La Gazzetta dello Sport spiega la sua figura per certi versi ingombrante: "Il presidente Samuel Eto'o ama visitare lo spogliatoio del Camerun. Del resto, l'ha frequentato a lungo. E poi l'attuale inquilino, Rigobert Song, è in quella casa perché ce l'ha messo l'amministratore Eto'o. Che in febbraio dopo che Toni Conceiçao aveva perso, ai rigori, la semifinale di Coppa d'Africa giocata proprio in Camerun l'ha licenziato sostituendolo col suo amico di vecchia data".

"Lunedì sera Samu era inviperito. Ce l'aveva col suo portiere, Andre Onana, che aveva appena cacciato dal ritiro per indisciplina. Davanti agli ascensori dell'hotel Banyan Tree urlava contro l'interista senza alcun riguardo per modi e contenuti dello sfogo. La nazionale del Camerun è casa sua, e lì il presidente fa ciò che vuole. Come negli spogliatoi. Luogo sacro che Eto'o viola a ogni partita, come un presidente di Serie A degli Anni 80. "Ci ha parlato a lungo, ci ha detto tante cose", ci aveva raccontato Onana non troppo convinto dopo la sconfitta all'esordio con la Svizzera. [...] Eto'o ha litigato anche con Anguissa, prima che con Onana. Col giocatore del Napoli, in forma strepitosa in questo autunno, ha firmato una pace armata. Con quello dell'Inter è in guerra aperta".