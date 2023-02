Festa della Gioventù in Camerun, presente anche la delegazione di Inter Campus

L’11 febbraio si è celebrata in tutto il paese l’importante ricorrenza nazionale dove non potevano mancare maglie nerazzurre

È una festa istituzionale, eppure molto sentita e preparata con grande partecipazione per mesi, che si traduce in eventi sportivi o teatrali, attività folcloristiche, giochi, ma che ha il suo culmine nelle sfilata per le vie della città o del villaggio. Le scuole sfilano con la loro divisa, i gruppi scout o culturali nelle loro uniformi. E tuttavia, ovunque ci sia un gruppo di bambini Inter Campus col proprio allenatore/educatore, questi preferiscono sfilare con la maglia dell’ Inter e la bandiera di Inter Campus, differenziandosi da tutti, orgogliosi della loro appartenenza questa grande famiglia. E noi con loro a gridare: “alzate la bandiera, scatenate la gioia”!