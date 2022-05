Camolese: “Milan e Inter hanno fatto bene, chi arriverà secondo sarà comunque da applaudire”

A TMW Radio, l'ex allenatore del Torino Giancarlo Camolese ha fatto il punto su Milan e Inter in vista dell'ultima giornata

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex allenatore del Torino Giancarlo Camolese ha fatto il punto su Milan e Inter in vista dell'ultima giornata di campionato:

Arrivando all’appuntamento clou: come prepareranno Pioli e Simone Inzaghi le due sfide decisive?

“Intanto sono due squadre che hanno fatto molto bene, poi gli episodi fanno la differenza. Chi arriverà secondo sarà comunque da applaudire. Credo che in questo momento le squadre siano da lasciare andare: tutto quello che bisognava dire è stato detto, hanno lavorato insieme per nove mesi. I momenti della semina sono alle spalle, adesso è il momento della raccolta”.

“Sì, anche se credo che, come detto prima, le due squadre saranno solo da “accompagnare” alle partite. Non c’è bisogno di ulteriori motivazioni, i calciatori sanno bene quanto si giocano”.

Si aspettava un Milan competitivo per lo Scudetto?

“In estate sono andati via giocatori importanti ma sono stati sostituiti a dovere. Quello che traspare da fuori è la compattezza del gruppo, squadra, tecnico, società e tifosi. Questo aiuta a raggiungere risultati incredibili. Anche all’Inter credo sia così, per questo non c’è niente da ridire alle due squadre”.