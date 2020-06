Camoranesi: “Scudetto? La Juventus rimane favorita, è la più forte. Non mi aspetto sorprese”

Intervistato da Tuttosport, Mauro German Camoranesi ha deto la sua sulla corsa Scudetto.

La Juventus riparte con un punto in più sulla Lazio e nove sull’Inter, che però deve recuperare una partita. Bianconeri sempre favoriti?

“Sì. Perché, al di là di tutto, i valori sono quelli. La Juventus, prima dello stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, era in testa con merito perché ha dimostrato di essere la più forte. Adesso, in base a come andrà il finale, potrà arrivare prima o seconda, però non mi aspetto grandi sorprese. Se dovessi fare un pronostico, direi Juventus ancora prima“.

C’è un motivo particolare?

“Perché i campioni restano campioni e chi li ha sarà sempre il favorito“.

Sull’introduzione delle cinque sostituzioni non mancano le polemiche.

“E sinceramente non le capisco… (risata). Le grandi restano grandi a prescindere dal numero delle sostituzioni. È una novità che aiuta il gioco, non le big. Ci sono due possibilità. O uno accetta di finire il campionato così. O altrimenti, se non lo trova giusto, si ritira in partenza“.

Questo scudetto, alla fine, varrà di più o di meno?

“Varrà uguale. Sarà sempre uno scudetto e chi arriverà primo lo avrà meritato più di tutti“.