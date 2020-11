Camoranesi: “Per lo scudetto sarà sfida tra Juventus e Inter. Conte criticato, ma…”

Mauro German Camoranesi, ex centrocampista della Juventus e campione del mondo con la Nazionale nel 2006, inn un’intervista concessa a Tuttosport ha parlato della corsa scudetto: “In questo momento, a causa del Covid, sono strani un po’ tutti i campionati europei. Sono convinto che alla lunga verranno fuori i valori reali. Sarà lo scudetto più equilibrato degli ultimi dieci anni perché mai come in questa stagione tutti possono vincere e perdere contro chiunque. Però credo che in primavera le principali candidate al titolo saranno la Juventus e l’Inter. Conte è molto criticato, ma lo vedo bene: ha costruito una squadra quadrata, che è l’aspetto più difficile. Magari a volte è troppo prevedibile, ma sono certo che Antonio saprà come vivacizzarla“.