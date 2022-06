Camoranesi: “Scudetto? Milan ancora favorito, ecco perché. Inter e Juve…”

«In azzurro vedo tanti ragazzi che messi in un contesto di ordine possono raggiungere grandi obiettivi, come è successo appunto all’Europeo. A livello individuale vedo pochi giocatori di talento. Basta pensare che la squadra che ha vinto il campionato in Italia, il Milan, non ha superato il girone di qualificazione in Champions e con 30 punti raggiungi la salvezza in Serie A. L’Italia resta competitiva e l’esclusione dal Mondiale è un fatto episodico, legato a una sola partita. A livello collettivo funzioniamo, a livello individuale non sempre il confronto regge: ho visto la partita con l’Argentina e i valori erano decisamente differenti».