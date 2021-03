Suning, campagna tifosi Jiangsu per riavere la squadra: ma viene censurata

La popolazione di Nanchino e dintorni non ha ancora digerito lo scioglimento dello Jiangsu, club di proprietà Suning

La popolazione di Nanchino e dintorni non ha ancora digerito lo scioglimento dello Jiangsu, club campione di Cina di proprietà Suning. Come riportato da Titan Sport Plus, infatti, i tifosi hanno avviato una campagna pubblicitaria per spingere Suning a riformare la squadra. Su vari LED di alcuni edifici, infatti, è apparso lo slogan "Dovrebbe esserci un Jiangsu FC nella provincia di Jiangsu".