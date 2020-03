Campionati da finire ad ogni costo, l’UEFA si interroga sulle Coppe. E c’è l’ipotesi inglese

La Repubblica. Si vogliono portare a termine i campionati e la federazione del calcio europeo sta prendendo in considerazione anche l’idea di ridurre le partite di quarti e semifinali in una sfida diretta per chiudere prima CL e EL. Le previsioni sui tempi sono difficili perché il Covid19 si è ormai diffuso in tutto il mondo e non in maniera omogenea. C’è attesa per il confronto di queste ore tra UEFA, leghe, Federazioni, club e calciatori per decidere sul futuro di campionati e Coppe . Il tema scottante è quello delle date, come spiega anche il quotidianoSi vogliono portare a termine i campionati e la federazione del calcio europeo sta prendendo in considerazione anche l’idea di ridurre le partite di quarti e semifinali in una sfida diretta per chiudere primaLe previsioni sui tempi sono difficili perché il Covid19 si è ormai diffuso in tutto il mondo e non in maniera omogenea.

C’è poi il nodo dei campionati e la questione dei diritti tv con le tv broadcaster che potrebbero non pagare quanto manca. In Italia si vorrebbe ripartire dal 2 maggio e si spera di chiudere entro la fine di giugno, quando scadranno alcuni contratti e i prestiti. La linea della Federcalcio è chiudere i campionati a costo di ricominciare ora e finire a settembre. L’ipotesi dei playoff scalda poco. Mentre in Inghilterra c’è chi sta pensando di chiudere con la classifica del momento assegnando lo scudetto al Liverpool, con le retrocessioni bloccate e due promozioni, giocando il prossimo anno un campionato con ventidue squadre. “Una strada e una scelta estreme, cui anche la Serie A non può fingere di non guardare”, scrive il quotidiano.

(Fonte: La Repubblica)